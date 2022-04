Biden pressiona Índia a não importar mais energia da Rússia

Apoie o 247

WASHINGTON, 10 Abr (Reuters) - O presidente Joe Biden se reunirá virtualmente com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi nesta segunda-feira, disse a Casa Branca, em um momento em que os Estados Unidos deixaram claro que não querem ver um aumento nas importações de energia da Rússia. pela Índia.

"O presidente Biden continuará nossas consultas sobre as consequências da guerra brutal da Rússia contra a Ucrânia e mitigando seu impacto desestabilizador no abastecimento global de alimentos e nos mercados de commodities", disse a secretária de imprensa Jen Psaki em comunicado no domingo.

Daleep Singh, vice-conselheiro de segurança nacional dos EUA para Economia Internacional, que visitou a Índia recentemente, disse que os Estados Unidos não estabelecerão nenhuma "linha vermelha" para a Índia em suas importações de energia da Rússia, mas não querem ver uma "rápida aceleração" nas compras.

Atraída por grandes descontos após sanções ocidentais a entidades russas, a Índia comprou pelo menos 13 milhões de barris de petróleo bruto russo desde que o país invadiu a Ucrânia no final de fevereiro. Isso em comparação com cerca de 16 milhões de barris para todo o ano passado, mostram dados compilados pela Reuters.

Esta reunião precederá a reunião "EUA-Índia 2 + 2 Ministerial" entre o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, o ministro de Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, e o ministro da Defesa da Índia, Rajnath Singh, disse a Casa Branca.

Biden, que conversou com Modi pela última vez em março, disse recentemente que apenas a Índia entre o grupo Quad de países estava "um pouco instável" ao agir contra a Rússia por sua invasão da Ucrânia.

A nação do sul da Ásia tentou equilibrar seus laços com a Rússia e o Ocidente, mas, ao contrário de outros membros dos países do Quad - Estados Unidos, Japão e Austrália - não impôs sanções à Rússia.

