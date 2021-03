Biden quer promover aliança contra China, com Índia, Japão e Austrália

O presidente dos EUA Joe Biden vai se reunir com líderes de Índia, Japão e Austrália por aliança contra a China edit

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai se encontrar virtualmente com os primeiros-ministros de Austrália, Índia e Japão, impulsionando uma aliança emergente entre os quatro para erguer um bastião contra a China.

Será uma das primeiras cúpulas, ainda que em formato virtual, para Biden, que prometeu reacender as alianças dos EUA. Ele já realizou sua primeira cúpula virtual com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau.

"O fato do presidente Biden ter feito desta reunião um de seus primeiros compromissos multilaterais mostra a importância que damos à cooperação estreita com nossos aliados e sócios no Indo-Pacífico", afirmou a secretária de imprensa da Casa Branca, Jan Psaki, nesta terça-feira a repórteres, informa o UOL.

Diante da crescente tensão com a China, o encontro será o primeiro que reunirá os líderes do grupo conhecido como "Quad".

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.