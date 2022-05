Biden recebe líderes de Finlândia e Suécia e elogia planos de adesão à Otan

Apoie o 247

Reuters - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reuniu com os líderes da Finlândia e da Suécia na Casa Branca nesta quinta-feira (19) para oferecer apoio firme dos EUA a seus pedidos de adesão à Otan, enquanto a Turquia ameaçou impedir que os países nórdicos se tornem membros da aliança.

Biden, que reuniu o Ocidente para enfrentar a Rússia após o início da guerra na Ucrânia, juntou-se à primeira-ministra sueca Magdalena Andersson e ao presidente finlandês Sauli Niinistö no jardim da Casa Branca enfeitado com as bandeiras de seus países em uma demonstração de unidade e apoio.

"A Finlândia e a Suécia tornam a Otan mais forte", disse Biden. "São democracias fortes, e uma Otan forte e unida é a base da segurança dos Estados Unidos."

Biden afirmou que seu governo está enviando documentos ao Congresso dos EUA para aprovação rápida assim que os membros da Otan derem luz verde aos dois países.

"Eles atendem a todos os requisitos da Otan e mais alguns", disse o presidente. "Ter dois novos membros da Otan no alto norte aumentará a segurança de nossa aliança e aprofundará nossa cooperação de segurança em todos os aspectos."

A Turquia expressou forte oposição à ascensão dos países nórdicos, pressionando a Suécia a interromper o apoio a militantes curdos, que considera parte de um grupo terrorista, e a suspender a proibição de algumas vendas de armas para a Turquia.

Todos os 30 membros da Otan precisam aprovar qualquer novo participante. O presidente turco, Tayyip Erdogan, disse em um vídeo postado no Twitter na quinta-feira que a Turquia afirmou a aliados que rejeitará a adesão de Suécia e Finlândia.

