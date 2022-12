Biden recebe Zelensky nesta quarta-feira na Casa Branca

Apoie o 247

TASS - O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, visita os Estados Unidos na quarta-feira (21) a convite de seu colega estadunidense Joe Biden, informou à imprensa um alto funcionário do governo dos EUA.

"A convite do presidente Biden, o presidente Zelensky visitará Washington", disse o funcionário durante uma coletiva de imprensa.

Segundo o funcionário, um encontro prolongado entre Biden e Zelensky acontecerá na Casa Branca.

Além disso, o líder ucraniano realizará uma "reunião com membros-chave da equipe de segurança nacional e do gabinete do presidente Biden". Uma coletiva de imprensa com Zelensky será realizada na Casa Branca.

Depois disso, o presidente ucraniano irá para o Capitólio, onde fará um discurso durante sessão conjunta do Congresso demonstrando o forte apoio bipartidário à Ucrânia.

