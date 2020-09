Biden tem dez pontos de vantagem sobre Trump, aponta pesquisa

Biden tem 52% da preferência do eleitorado, enquanto Trump tem 42%, indica pesquisa da Universidade Quinnipiac edit

Sputnik - Pesquisa da Universidade Quinnipiac mostra que o candidato democrata Joe Biden tem uma vantagem de 10 percentuais frente ao candidato republicano Donald Trump.

Biden tem 52% da preferência do eleitorado, enquanto Trump tem 42%. O levantamento foi realizado com prováveis eleitores, e não com eleitores registrados como em outras pesquisas.

Quando perguntado aos entrevistados qual candidato administrará melhor uma série de assuntos, Biden é o preferido dos eleitores em quatro de cinco cenários. Ele é avaliado como um melhor líder para enfrentar os seguintes tópicos: desigualdade racial, resposta ao coronavírus, sistema de saúde e cuidar de uma crise. Na economia, há um empate e Trump e Biden tiveram 48% dos entrevistados afirmando que cada um seria o melhor líder neste segmento.

Três quartos dos prováveis eleitores afirmaram que o racismo é um problema "grande" do país.

Todavia, não há apenas boas notícias para o candidato democrata. Na Flórida, um dos chamados "swing-states" (estados sem tendência política definida, importantes na corrida presidencial), a vantagem de Biden frente a Trump encolheu para 48% contra 45%. Em levantamento anterior, a vantagem de Biden era de 51% contra 38%. Trump é agora o candidato preferido da população hispânica da Flórida.

Faltam menos de dois meses para a eleição presidencial dos Estados Unidos e cerca de um mês para o primeiro debate presidencial.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.