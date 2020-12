Biden vai desativar a política de sanções contra a Venezuela?

247 - "Se há um tema quente para o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, em relação à América Latina, este são as sanções contra a Venezuela.

Em meio às grandes mudanças que têm ocorrido na região da América Latina, a Venezuela continua submetida a severas sanções econômicas aplicadas pelo Departamento do Tesouro durante a gestão do presidente Donald Trump, que acabou destruindo uma economia que já era caótica, escreve Ociel Ali Lopez no RT.

Essas sanções são a parte mais dolorosa da estratégia do governo republicano em relação à Venezuela.

Os governos progressistas do México e da Argentina estão muito interessados em adotar uma posição diferente à do Grupo de Lima, uma coalizão de países cujo objetivo é exclusivamente derrubar o governo do presidente Nicolás Maduro, e que apoiou as políticas do governo de Trump de cercar financeiramente o país sul-americano, independentemente do impacto que isto eria para a população.

A agência Bloomberg publicou nota em meados de dezembro afirmando que a equipe de Biden estaria preparando um cenário para o diálogo com o governo de Maduro e coloca a crise na Venezuela como “o maior desafio diplomático que [o novo presidente enfrentará ] no hemisfério ocidental. "

De acordo com relatório do Instituto das Américas da Universidade de San Diego, na Califórnia, análise feita pela Energy & Environment (E&E), haverá mudanças importantes na política dos EUA para a Venezuela.

