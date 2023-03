Biden vai propor imposto de 25% sobre bilionários

Apoie o 247

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai propor aumentar para 25% o imposto sobre bilionários e também taxar com mais força investidores ricos e corporações, segundo a Bloomberg.

"O pedido de orçamento de Biden ao Congresso, que deve ser divulgado na quinta-feira, pede um imposto mínimo de 25% sobre bilionários, de acordo com um funcionário da Casa Branca familiarizado com a proposta que não quis ser identificado porque o plano ainda não é público. O plano também quase dobraria a taxa de imposto sobre ganhos de capital para investimento de 20% para 39,6% e aumentaria os impostos sobre a renda de corporações e americanos ricos", diz a agência de notícias.

A iniciativa do presidente, no entanto, tem poucas chances de avançar no Congresso, principalmente com a Câmara dos Representantes sob o controle dos republicanos. Mesmo quando os democratas controlavam o Congresso, Biden não conseguiu aprovar aumentos de impostos semelhantes. "Em vez disso, optou por uma legislação mais enxuta com foco na política de energia e saúde conhecida como Lei de Redução da Inflação", lembra a reportagem.

O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, descartou levar adiante a proposta de Biden já nesta quarta-feira (8): “não acredito que aumentar os impostos seja a resposta”.

