Bill Gates confronta Trump e defende OMS

Bill Gates disse nesta quarta-feira que mais do que nunca o mundo precisa da Organização Mundial de Saúde (OMS), depois que o presidente Donald Trump decidiu suspender a contribuição financeira dos Estados Unidos à agência

Bill Gates disse nesta quarta-feira (15) em sua conta no Twitter que cortar o financiamento da OMS (Organização Mundial da Saúde) no momento em que o mundo enfrenta uma crise por causa da pandemia do novo coronavírus é "tão perigoso quanto parece".

Na véspera, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a suspensão do envio de dinheiro para a entidade.

"Interromper o financiamento da Organização Mundial da Saúde durante uma crise mundial de saúde é tão perigoso quanto parece. O trabalho deles está diminuindo a propagação da Covid-19 e, se esse trabalho for interrompido, nenhuma outra organização poderá substituí-los. O mundo precisa da Organização Mundial da Saúde agora mais do que nunca", escreveu Gates.

Informações do UOL.



