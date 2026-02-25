Bill Gates pede desculpas à equipe da Fundação por vínculos com Jeffrey Epstein

247 - O empresário e filantropo Bill Gates pediu desculpas aos funcionários da Fundação Bill & Melinda Gates por seus vínculos com o financista condenado por crimes sexuais Jeffrey Epstein. As declarações ocorreram durante uma reunião interna com colaboradores e foram reveladas em reportagem exclusiva do jornal The Wall Street Journal, publicada nesta terça-feira (25).

Segundo o veículo, Gates reconheceu que sua relação com Epstein representou um erro grave de julgamento e acabou prejudicando a reputação da fundação filantrópica.

Apesar disso, o cofundador da Microsoft afirmou que não participou de atividades criminosas ligadas ao financista. Durante o encontro interno, o empresário declarou: “Não fiz nada ilícito. Não vi nada ilícito.” Gates também afirmou que jamais teve contato com vítimas associadas a Epstein e explicou que fotografias divulgadas recentemente, nas quais aparece ao lado de mulheres não identificadas, foram feitas a pedido do próprio financista após reuniões de trabalho.

O pedido de desculpas ocorreu após a divulgação, pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, de milhares de documentos conhecidos como “Epstein files”, que incluem e-mails, registros telefônicos, fotos e transcrições de entrevistas envolvendo empresários, políticos e celebridades que tiveram algum tipo de contato com Epstein.

Reconhecimento de erros e impacto na fundação

Na reunião, Gates admitiu que sua aproximação com Epstein trouxe consequências negativas para a instituição filantrópica. “Foi um enorme erro passar tempo com Epstein”, afirmou, acrescentando que também errou ao incluir executivos da fundação em encontros com o financista.Ele ainda declarou: “Peço desculpas a outras pessoas que foram envolvidas nisso por causa do erro que cometi.”

De acordo com o jornal, Gates disse que conheceu Epstein em 2011, três anos após o financista ter se declarado culpado, em 2008, por solicitar prostituição de uma menor. O empresário admitiu que não investigou adequadamente o histórico do investidor, mesmo sabendo que ele havia enfrentado restrições judiciais anteriores.

Ao comentar a posição de sua ex-esposa, Melinda French Gates, o bilionário reconheceu: “Para fazer justiça a ela, ela sempre foi meio cética em relação a essa história do Epstein.”

Encontros e viagens

Segundo o relato apresentado aos funcionários, Gates manteve encontros com Epstein até 2014, inclusive viajando em jato particular e participando de reuniões na Alemanha, França, Nova York e Washington. Ele afirmou, porém, que nunca passou a noite em propriedades do financista nem visitou sua ilha privada.

O empresário reconheceu ainda que sua presença ao lado de outras figuras influentes ajudou a legitimar socialmente Epstein. Segundo ele, a participação de empresários e bilionários nas reuniões fez parecer que se tratava de uma situação normalizada.

Revelações pessoais

Durante o encontro, Gates também admitiu episódios pessoais que vieram à tona com a divulgação dos documentos. “Eu tive casos extraconjugais, um com uma jogadora russa de bridge que conheci em eventos do jogo e outro com uma física nuclear russa que conheci por meio de atividades profissionais.”

Ele ressaltou que os relacionamentos não tinham ligação com vítimas de Epstein e afirmou que 2014 marcou o último contato entre os dois.

Repercussão e reputação institucional

Gates afirmou aos funcionários que a controvérsia afetou diretamente a imagem da fundação, cuja atuação depende fortemente da confiança pública. “Isso definitivamente vai na direção oposta aos valores da Fundação e aos objetivos da Fundação.” Em seguida, acrescentou: “Nosso trabalho é muito sensível à reputação. As pessoas podem escolher trabalhar conosco ou não.”Um porta-voz da fundação informou ao jornal que Gates realiza reuniões gerais com funcionários duas vezes por ano e que, desta vez, ele falou de forma direta e assumiu responsabilidade por suas decisões.

Jeffrey Epstein morreu em agosto de 2019, em uma cela de prisão em Nova York, enquanto aguardava julgamento por acusações federais de tráfico sexual, caso que desencadeou investigações internacionais e continua gerando repercussões políticas e empresariais anos depois.