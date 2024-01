Blinken diz que é preciso evitar guerra mais ampla, enquanto Israel afirma que não está lutando contra "um único inimigo"

Apoie o 247

247 - O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, manterá conversações nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita nesta segunda-feira (8) antes de seguir para Israel. Ele alertou que a guerra de Gaza poderia se espalhar pela região se não houver esforços de paz, informa a Reuters.

Blinken iniciou um esforço diplomático de cinco dias no Oriente Médio na Jordânia e no Catar no domingo, buscando evitar uma guerra mais ampla na região. Ele também deverá visitar a Cisjordânia e o Egito esta semana.

Por sua vez, o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, disse que a intensidade da ofensiva em Gaza sinalizou a determinação de seu país de destruir o movimento de libertação nacional Hamas que governa a Faixa de Gaza e dissuadir outros potenciais adversários apoiados pelo Irã, incluindo o Hezbollah no Líbano.

“Minha visão básica: estamos lutando contra um eixo, não contra um único inimigo”, disse Gallant ao Wall Street Journal. "O Irã está a construir poder militar em torno de Israel para o utilizar."

Israel e o Hezbollah trocam frequentemente fogo através da fronteira libanesa e os Houthis alinhados com o Irã no Iêmen parecem determinados a continuar os ataques aos navios do Mar Vermelho até que Israel pare de bombardear os palestinos em Gaza.

A ofensiva israelense matou até agora 22.835 palestinos em Gaza, disseram autoridades de saúde palestinas no domingo, com 111 mortos e 250 feridos somados ao total das 24 horas anteriores.

Em uma verdadeira operação de limpeza étnica, Israel forçou o deslocamento da a maior parte dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza.

Blinken afirmou que dirá às autoridades israelenses que é imperativo que façam mais para evitar vítimas civis em Gaza e que os civis palestinos devem ter permissão para voltar para casa e não serem pressionados a deixar Gaza.

Ainda segundo a Reuters, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que a guerra vai continuar. “A guerra não deve ser interrompida até que alcancemos todos os objetivos: a eliminação do Hamas, o regresso de todos os nossos reféns e a garantia de que Gaza não representará mais uma ameaça para Israel", disse ele no início de uma reunião semanal do gabinete no domingo. "Digo isso tanto para nossos inimigos quanto para nossos amigos."

