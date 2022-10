Blinken diz que era pós-Guerra Fria acabou e agora mundo vive competição por uma nova ordem

De acordo com Blinken, os EUA têm as ferramentas necessárias para fazer todo o possível para desempenhar um papel central nesta definição edit

Sputnik - Em seu discurso na conferência Bloomberg em Washington, o secretário de Estado dos EUA Antony Blinken declarou que a era pós-Guerra Fria terminou e que agora está ocorrendo uma competição por uma nova ordem mundial.

"Temos claramente uma competição. E em parte é uma competição para moldar o que o mundo será daqui em diante. Nós realmente alcançamos um ponto de inflexão – um ponto de inflexão porque a era pós-Guerra Fria acabou; há uma competição para moldar o que vem a seguir", disse Blinken.

De acordo com ele, os EUA têm as ferramentas necessárias para fazer todo o possível para desempenhar um papel central nesta definição.

Em particular, o secretário de Estado apontou para o trabalho conjunto dos EUA com outros países para apoiar a Ucrânia a fim de alcançar uma "derrota estratégica" da Rússia, bem como a cooperação multilateral para a concorrência com a China.

"Se os Estados Unidos não estiverem empenhados em trabalhar para alcançarem essa organização [do mundo], uma de duas coisas: ou outros vão fazê-lo, e provavelmente não de uma forma que reflita nossos interesses ou valores, ou ninguém o faz, e então você tem um vácuo, e os vácuos tendem a ser preenchidos por coisas ruins antes de serem preenchidos por coisas boas", concluiu Blinken.

