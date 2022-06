Blinken diz que EUA e aliados responderão "rapidamente" se Coreia do Norte realizar teste nuclear

Apoie o 247

247 - "Estamos em contato muito próximo com nossos aliados e parceiros, começando com a Coreia do Sul, também com o Japão e outros, para poder responder rapidamente se os norte-coreanos prosseguirem com tal teste", disse o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken em entrevista coletiva após encontro com seu colega sul-coreano, Park Jin, informa o site RT. "E estamos preparados para fazer ajustes de curto e longo prazo em nossa postura militar, conforme apropriado", acrescentou.

Ele também destacou que seu país "não tem intenções hostis" em relação a Pyongyang e que o diálogo continua sendo uma opção. "Assim, continuaremos nos aproximando da República Popular Democrática da Coreia. Estamos comprometidos em buscar uma abordagem diplomática", disse Blinken.

"Até que o regime de Pyongyang mude de rumo, continuaremos a manter a pressão", disse ele, referindo-se às sanções internacionais impostas a Pyongyang.

De sua parte, Park Jin disse que qualquer provocação da Coreia do Norte, incluindo um teste nuclear, receberá uma resposta unida e firme, instando a China a usar sua influência para persuadi-la a não retomar seus testes atômicos.

