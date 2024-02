Blinken não morde a isca anti-Lula da Globo e exalta amizade com o presidente apesar de falas sobre Israel (vídeo)

Apoie o 247

247 - A jornalista Raquel Krähenbühl, da GloboNews, bem que tentou arrancar uma crítica do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, ao presidente Lula, por conta das críticas contundentes do chefe de Estado brasileiro à guerra de Israel na Faixa de Gaza, que já matou mais de 29 mil pessoas.

No entanto, a resposta do chefe da diplomacia estadunidense expôs o fracasso da mídia corporativa, que promove ataques ao presidente Lula por conta de sua defesa da causa palestina.

"Temos uma discordância real sobre isso", disse Blinken na entrevista, referindo-se à comparação feita por Lula entre as atrocidades de Israel e da Alemanha nazista.

"Amigos podem ter diferenças reais e profundas em questões particulares e continuar a trabalhar nas muitas outras coisas que os unem... Lula é motivado pelo sofrimento das pessoas, assim como nós", disse Blinken.

🇺🇲🇧🇷 Blinken defende Lula na Globonews: "Lula falou motivado pelo sofrimento dos palestinos, ele quer ver isso acabar, assim como nós."



A Globo é mais sionista que o próprio governo americano 😅 pic.twitter.com/56I140sWXM — O Cafezinho ☕️🗞 (@ocafezinho) February 23, 2024

