Blinken: Ucrânia decidirá sobre 'qualquer estrutura de negociação' com a Rússia

Sputnik - Á margem da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) que acontece hoje (12) no Camboja, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, encontrou com o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleba.

Durante o encontro, o secretário norte-americano disse que a Ucrânia decidirá sobre o cronograma e o conteúdo de qualquer estrutura de negociação com a Rússia.

"O secretário [Blinken] reiterou que o momento e o conteúdo de qualquer estrutura de negociação continua sendo uma decisão da Ucrânia", afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price neste sábado (12) segundo a US News.

Blinken também discutiu o "compromisso inabalável" de Washington em ajudar Kiev a mitigar os efeitos do conflito a infraestrutura crítica à medida que o inverno se aproxima, incluindo ajuda humanitária acelerada.

Ao mesmo tempo, Blinken e Kuleba reafirmaram a importância de renovar o acordo que permite à Ucrânia exportar grãos via mar Negro, antes de expirar no próximo sábado (19), relata a mídia.

O The Washington Post informou na semana passada que o governo Biden estava encorajando em particular os líderes ucranianos a sinalizarem uma abertura para negociar com Moscou e abandonar sua recusa pública em se envolver em negociações de paz – a menos que o presidente Vladimir Putin seja removido do poder, conforme disse o presidente ucraniano Vladimir Zelensky em setembro segundo o Politico.

