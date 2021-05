Blocos da oposição dominam eleições para Constituinte no Chile

247 - A Assembleia Constituinte no Chile, composta por 155 membros, será dominada por independentes, que terão 48 membros no órgão (31%). O Partido Comunista e a Frente Ampla, grupo de partidos e movimentos que, nasceram dos protestos universitários de 2011, obtiveram 28 eleitos (28.1%), enquanto a oposição moderada teve 25 eleitos (16.1%). O bloco governista teve apenas 37 eleitos (23.9%). O grupo se reunirá a partir de junho.

Esse resultado abre possibilidades para a nova Constituição trazer as mudanças exigidas por milhões de chilenos nas ruas.

"Os cidadãos nos enviaram uma mensagem clara e forte, tanto ao Governo quanto a todas as forças políticas tradicionais: não estamos nos sintonizando adequadamente com suas demandas e desejos", reagiu o presidente Sebastián Piñera, do La Moneda.

Com informações do El País.

