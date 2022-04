Blogueira ucraniana revela como foi usada para fake news sobre 'ataque aéreo russo' no Hospital Mariupol

Apoie o 247

Sputnik Brasil - Fotos tiradas por um fotógrafo da Associated Press de uma mulher grávida em um hospital demolido de Mariupol que a mídia ocidental alegou ter sido "bombardeado por forças russas" se espalhou como um incêndio, com autoridades e mídia dos EUA e da Europa caracterizando o incidente como evidência de "crimes de guerra" russos . O Ministério da Defesa russo rejeitou as alegações.

Marianna Vyshemirskaya, uma blogueira de beleza de Mariupol que foi transformada em símbolo pela mídia ocidental para reforçar as alegações de que os militares russos bombardearam deliberadamente uma das maternidades da cidade em 9 de março, se apresentou para explicar o que realmente aconteceu.

Em uma série de postagens em sua página do Instagram, Vyshemirskaya, cujo nome foi erroneamente relatado como "Vyshegirskaya" em muitos relatórios ocidentais, enfatizou que o hospital não foi atingido por um ataque aéreo, mas aparentemente bombardeado por artilharia.

Vyshemirskaya também explicou que imediatamente após o bombardeio, fotos dela e de outras mulheres foram tiradas sem permissão por um repórter da Associated Press vestindo uniforme militar e capacete.

“Passei provavelmente 30 minutos perto da maternidade. Foi aqui que fui fotografado. Fui o último a ser fotografado. Quando vi o repórter da Associated Press tirando fotos, pedi que parasse porque eu não queria ou precisava disso. Ele respondeu 'Sim, sim, tudo bem', mas depois que eu e um policial que concordamos em me acompanhar até o segundo andar do prédio para pegar minhas coisas desceu ele voltou a nos atacar”, disse a mulher.

De acordo com Vyshemirskaya, até mesmo a polícia ucraniana disse ao repórter para não atirar, com o correspondente da foto ignorando-os no início, antes de finalmente sair depois de ser avisado pela segunda vez.

“Eu não dei minha permissão para que minhas fotos fossem tiradas e publicadas. Eles os publicaram por iniciativa própria”, destacou Vyshemirskaya.

A mulher disse que dois dias após o incidente, os repórteres da Associated Press voltaram e pediram uma entrevista. “Respondi que sou apolítico e não quis dar nenhuma entrevista. Disseram 'Nós também somos apolíticos, mas publicamos suas fotos na internet'”, lembrou.

Foi quando começou a grande quantidade de falsificações e ataques de informações, disse ela. “Por causa da situação que se desenvolveu, na qual eles me colocaram – porque nunca aceitei que minhas fotos fossem publicadas, fui obrigada a comentar, já que minha situação era considerada falsa, que não havia ninguém na maternidade. Eu disse que havia mulheres em trabalho de parto e grávidas no hospital... Eles também me perguntaram se havia um ataque aéreo. Respondi que ninguém ouviu um ataque aéreo. Explosões ocorreram, mas não houve ruídos antes ou depois delas [para indicar aeronaves]. Esta informação não parecia ser do seu agrado. Eles cortaram”, disse ela.

Em uma entrevista separada publicada no sábado, Marianna disse que ela e seu marido foram para a Maternidade nº 3 de Mariupol depois de serem rejeitadas pela Maternidade nº 2, que não estava aceitando pacientes, e pela Maternidade nº 1, que ela disse ter sido “ocupada pelo militares".

O embaixador russo na ONU, Vasily Nebenzya, mencionou a ocupação do Hospital Maternidade nº 1 pelas tropas ucranianas em um discurso em 7 de março.

Vyshemirskaya também revelou as difíceis condições do hospital, dizendo que os maridos das mulheres grávidas tinham que morar no porão do hospital e que a comida tinha que ser preparada em uma cozinha de campo no quintal. Vyshemirskaya disse que as tropas ucranianas no hospital não fizeram nada para ajudar, e um dia chegaram e levaram comida dos funcionários, dizendo que não comiam há dias.

'Provocação de Informação'

Quatro pessoas morreram, um bebê morreu natimorto e pelo menos 17 outras ficaram feridas no ataque ao hospital Mariupol.

O chefe de política externa da UE, Josep Borrell, chamou o incidente de "crime de guerra hediondo" da Rússia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que era uma evidência de que “um genocídio de ucranianos está ocorrendo”.

O porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, Igor Konashenkov, rejeitou as alegações de envolvimento russo como uma “provocação de informação por Kiev”, observando que um regime de cessar-fogo havia sido declarado pelas forças russas em 9 de março para permitir a evacuação dos residentes de Mariupol e que as aeronaves russas não para os céus da cidade naquele dia. Os militares russos também alertaram repetidamente sobre a presença de tropas ucranianas e militantes neonazistas Azov nos hospitais da cidade.

Depois de serem publicadas pela AP em 10 de março, fotos de uma Marianna agredida carregando um cobertor contra o pano de fundo do hospital bombardeado se espalharam como um incêndio online. A agência de notícias publicou a história com a liderança: "Um ataque aéreo russo devastou uma maternidade na quarta-feira na cidade portuária sitiada de Mariupol, em meio a crescentes alertas do Ocidente de que a invasão de Moscou está prestes a tomar um rumo mais brutal e indiscriminado".

As fotos foram imediatamente captadas e usadas extensivamente por uma série de outros meios de comunicação, da BBC e CNN ao The Guardian , The Mirror e vários outros meios de comunicação como um símbolo de "tortura e brutalidade russas". Uma série malfadada de tweets da Embaixada da Rússia no Reino Unido dizendo que o incidente parecia encenado provocou mais indignação e, finalmente, levou o Twitter a removê-los.

A história de Vyshemirskaya é a mais recente em um ecossistema cada vez mais denso de falsificações, desinformação e desinformação que apareceu online durante a crise da Ucrânia, desde a lenda da Ilha da Cobra, onde as tropas ucranianas que a Rússia temia ter indiscriminadamente cortada mais tarde apareceram vivas e bem na Crimeia, ao famoso "Fantasma de Kiev", o mítico ás de caça ucraniano relatou ter abatido um número incontável de aviões russos.

