Apoie o 247

ICL

MOSCOU, TASS – A agência de notícias norte-americana Bloomberg publicou uma manchete dizendo "Rússia invade a Ucrânia" em seu site na sexta-feira, depois admitiu seu erro e removeu o artigo.

"Preparamos manchetes para muitos cenários e uma dessas manchetes foi publicada inadvertidamente por volta das 16h (cerca de meia-noite, horário de Moscou - TASS) hoje em nosso site", disse a agência de notícias, acrescentando "Lamentamos profundamente o erro".

É especificado que a causa deste acontecimento está sendo investigada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ultimamente, a Ucrânia e o Ocidente têm ecoado cada vez mais alegações de uma suposta possível "invasão" russa da Ucrânia com cada vez mais frequência. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, classificou essas informações como uma escalada de tensões "vazia e infundada", enfatizando que a Rússia não representa uma ameaça para ninguém. Dito isso, ele não excluiu a possibilidade de provocações para justificar tais alegações e alertou que as tentativas de resolver o problema no sudeste da Ucrânia através do uso da força teriam as consequências mais graves.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE