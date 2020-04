Bloqueio dos Estados Unidos impede entrada de ajuda humanitária chinesa em Cuba

Avião com insumos médicos era uma doação de empresário chinês, fundador da plataforma de vendas online Alibaba edit

247 - O governo cubano denunciou o cancelamento de um voo, proveniente da China, com kits de testes para diagnosticar a covid-19 e respiradores para ajudar no combate e prevenção à pandemia do novo coronavírus. Segundo o embaixador cubano em Pequim, Carlos Miguel Pereira Hernández, os materiais seriam doados por Jack Ma, fundador da plataforma de vendas online Alibaba.

O empresário chinês já havia enviado carregamentos similares ao Japão, Coreia do Sul, Itália, Espanha, Irã, Etiópia e outros 23 países asiáticos. No entanto, a transportadora, que era estadunidense, recusou entregar o pedido na ilha caribenha, alegando ser impedida pela Lei Helms-Burton.

A legislação estadunidense faz parte do bloqueio econômico imposto desde 1962 contra Cuba. Criada em 1996, durante o chamado período especial, a lei prevê, entre outras coisas, que embarcações estadunidenses que cheguem a portos cubanos possam ser multadas. Em maio de 2019, o governo de Donald Trump ativou o volume III, que autoriza a abertura de processos judiciais nos Estados Unidos contra empresas ou cidadãos cubanos, informa Opera Mundi.

"O nobre esforço do fundador do site Alibaba e da Fundação Jack Ma, que conseguiu chegar a mais de 50 países, não pôde tocar o solo cubano, sem importar quão necessários podiam ser esses recursos. De novo, o injusto, arbitrário e ilegal bloqueio que afeta tudo", afirmou o embaixador cubano na China.

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez também se manifestou na sua conta da rede social Twitter. "Bloqueio criminoso do governo imperial viola os direitos humanos do povo cubano", postou.

