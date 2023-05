"Boa conversa sobre relações comerciais, meio ambiente e paz", diz Lula após encontro com premiê britânico

Apoie o 247

247 - O presidente Lula (PT) se encontrou nesta sexta-feira (5) com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, em Londres. Lula e Sunak posaram para fotos em frente a Downing Street, residência e escritório oficial do primeiro-ministro inglês.

Pelo Twitter, o presidente disse que teve com Sunak "uma boa conversa sobre nossas relações comerciais, proteção do meio ambiente e a paz no mundo".

Este foi o primeiro compromisso oficial de Lula em sua viagem à Inglaterra. Na pauta da conversa estavam o comércio entre os países, a cooperação tecnológica e questões ambientais, além da guerra na Ucrânia.

O presidente brasileiro ainda vai participar de uma recepção oferecida às delegações estrangeiras pelo Rei Charles 3º, que será coroado neste sábado (6).

