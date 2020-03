Boeing, que levou a Embraer de graça, pede socorro ao governo dos Estados Unidos

247 - A epidemia do coronavírus tem levado crise financeira a muitas empresas. A multinacional norte-americana de desenvolvimento aeroespacial e de defesa, Boeing, que levou a Embraer de graça, está pedindo U$ 10 bilhões ao governo dos Estados Unidos.

Segundo a empresa, sem ajuda do governo, todo o setor de aviação dos EUA entrará em colapso. Alguns parlamentares analisam que com o estender da crise será necessário U$ 1 trilhão para socorrer a Boeing.

O presidente do país, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 17, que “a Boeing foi duramente atingida”. “Precisamos proteger a Boeing… ajudaremos a Boeing”, reforçou.

As ações da empresa estão despencando. Na segunda-feira, 16, caíram 24% e nesta terça, 17, mais 4.4%, fechando em U$ 123.92. No último mês, a queda foi de 60%. A empresa já estava passando por dificuldades, na medida em que ela busca regular a volta do seu 737 MAX que teve dois acidentes em cinco meses - e está punido desde março do ano passado.