Bolívia fecha fronteira com o Brasil por sete dias devido à covid

247 - Os ministérios da Saúde e do Esporte, Governo e Relações Exteriores ordenaram o fechamento temporário da fronteira com o Brasil, com base na situação epidemiológica com a pandemia, especificou o presidente boliviano, Luís Arce.

Nas populações fronteiriças, onde foi verificada a circulação do vírus e suas variantes o fechamento será coordenado com as Entidades Territoriais Autônomas correspondentes, e serão estabelecidos controles para sua mitigação, durante o período de tempo. conforme necessário, acrescentou o chefe de Estado.

Arce também anunciou, por meio de um decreto, a aplicação de medidas e ações de biossegurança e vigilância epidemiológica no país, visando reduzir o contágio da Covid-19, a fim de proteger a saúde e a vida das pessoas, informa a Prensa Latina.

