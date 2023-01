Bolsonarista George Santos, que adota discurso moralista, já competiu em concurso de drag queens

Apoie o 247

Reuters - O deputado norte-americano George Santos competiu como drag queen em concursos de beleza brasileiros há 15 anos, disseram dois conhecidos à Reuters na quarta-feira, acrescentando contrastes que atraíram críticas às opiniões conservadoras do congressista republicano abertamente gay.

O conflituoso congressista também enfrentou pedidos de colegas republicanos de Nova York para renunciar devido a invenções sobre sua carreira e história.

Uma artista brasileira de 58 anos, que usa o nome de drag Eula Rochard, disse que fez amizade com o agora congressista quando ele se travestia em 2005 na primeira parada do orgulho gay em Niterói, um subúrbio do Rio de Janeiro. Três anos depois, Santos competiu em um concurso de beleza drag no Rio, disse Rochard.

Os e-mails enviados à assessoria de imprensa do parlamentar e a um diretor de comunicação recém-contratado na noite de quarta-feira não foram devolvidos.

Santos é o primeiro republicano abertamente gay a ganhar uma cadeira na Câmara no Congresso como não titular, mas se posicionou como um conservador ferrenho em muitas questões sociais.

Ele apoiou o projeto de lei "não diga gay" da Flórida, que proíbe discussões em sala de aula sobre orientação sexual e identidade de gênero.

Os republicanos estão cada vez mais denunciando shows e artistas de drag, alegando que são prejudiciais para as crianças.

Santos, respondendo em outubro às críticas de seu apoio ao projeto de lei "não diga gay", disse ao USA Today: "Sou abertamente gay, nunca tive problemas com minha identidade sexual na última década e posso dizer e garanto a você, sempre serei um defensor das pessoas LGBTQ."

Rochard disse que o deputado era uma drag queen "pobre" em 2005, com um vestido preto simples, mas em 2008 "voltou para Niterói com muito dinheiro" e um vestido rosa extravagante para mostrar. Santos competiu em um concurso de beleza drag naquele ano, mas perdeu, disse Rochard.

"Ele mudou muito, mas sempre foi um mentiroso. Sempre foi um sonhador", disse Rochard.

