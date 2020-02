Bolsonaro ataca interesse econômico do Brasil e afirma que até 2021 deve transferir embaixada para Jerusalém

247 - Bolsonaro disse que a tranferência da embaixada brasileira em Israel, de Tel-Aviv para Jerusalém, deve acontecer até 2021.

"Estamos caminhando para isso. Não vou dizer [20]20, no máximo [20]21, se Deus quiser, vai nascer sem atritos", disse Bolsonaro.

A declaração foi feita durante uma conversa com o pastor Silas Malafaia gravada em dezembro do ano passado e veiculada nesta segunda-feira (3) no canal do Youtube de Malafaia, informa o site Sputnik.

Bolsonaro tinha suspendido a promessa feita ainda durante a campanha eleitoral em 2018 e, ao invés de transferir a embaixada, o presidente brasileiro anunciou a abertura de um escritório comercial do Brasil em Jerusalém.

"Nós temos conversado com lideranças de países vizinhos [a Israel], falando que é uma questão interna nossa, não é para afrontá-los, é uma questão de entendimento nosso. Demos um grande passo há poucos dias [em dezembro de 2019], o Eduardo [Bolsonaro] com o Binjamin Netanyahu [premiê israelense], bem como o nosso almirante, presidente da Apex, inauguramos um escritório lá em Jerusalém. É lógico que foi dado mais um passo", disse.

Bolsonaro viajou em outubro do ano passado para países árabes como Emirados Árabes, Qatar e Arábia Saudita.