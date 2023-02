Bolsonaro agenda palestra em Miami em evento de organização associada ao golpismo nos EUA

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro irá palestrar na sexta-feira (3) em um evento em Miami, nos Estados Unidos, organizado pela Turning Point USA, ONG fundada pelo agitador de extrema direita Charlie Kirk, apontado como parte da engrenagem que ajudou a financiar o comício do ex-presidente estadunidense Donald Trump que precedeu a invasão do Congresso americano. As informações são do Estado de S. Paulo.

Em 2020, Kirk foi um dos responsáveis pela disseminação da teoria falsa de que houve fraude nas eleições estadunidenses e, em 6 de janeiro de 2021, apoiou a realização do ato golpista em Washington.

Investigações conduzidas nos EUA apontam para o possível envolvimento de Kirk com a teia de financiamento do ato.

O ex-chefe do Executivo vive um dilema nos Estados Unidos, uma vez que seu visto oficial venceu e seu status no país dependerá da concessão de um visto de turista. A 'fuga' de Bolsonaro é para escapar do cerco judicial que vem se fechando contra os possíveis idealizadores dos atos terroristas do 8/1.

