Bolsonaro avalia fechar embaixada brasileira em Caracas, Venezuela

247 - O governo de Jair Bolsonaro avalia, em sigilo, fechar a embaixada brasileira em Caracas, capital da Venezuela, diz a Veja.

Reuniões no Palácio do Planalto foram realizadas com integrantes do Itamaraty, do Ministério da Defesa, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e da Abin para tratar do assunto.

A embaixada deve deixar de funcionar em até dois meses.