Bolsonaro convida ao Brasil príncipe saudita acusado de assassinar jornalista

247 - Jair Bolsonaro (PL) convidou para uma visita ao Brasil em março, segundo Natuza Nery, do G1, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, com quem disse ter "certa afinidade".

Salman faz um regime ditatorial ultraconservador baseado no islamismo na Arábia Saudita e é apontado como suspeito do assassinato de um jornalista dissidente no país.

Bolsonaro e o príncipe já se encontraram em outras ocasiões. A relação de ambos teve início em junho de 2019, em reunião do G-20 no Japão. Em outubro do mesmo ano, o brasileiro viajou ao Oriente Médio e descreveu um encontro com Salman como “muito bom e descontraído”.

Na ocasião, ele disse que "todo o mundo gostaria de passar a tarde com um príncipe, especialmente as mulheres", e afirmou: “tenho uma certa afinidade com o príncipe. Em especial depois do encontro em Osaka”.

