Bolsonaro decreta luto oficial de três dias pela morte de Shinzo Abe

"Que seu assassinato seja punido com rigor. Estamos com o Japão", declarou o governante brasileiro em mensagem no Twitter

247 - Jair Bolsonaro (PL) decretou luto oficial de três dias no Brasil em razão do assassinato do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, morto a tiros durante um comício.

Em mensagem no Twitter, Bolsonaro pediu punição rigorosa ao assassino do ex-premiê e disse que Abe "foi um grande amigo do Brasil".

Ele também publicou uma foto ao lado do japonês.

- Como sinal de nosso respeito ao povo japonês, de reconhecimento pela amizade de Shinzo Abe com Brasil e de solidariedade diante de uma crueldade injustificável, decretei luto oficial em todo o país durante 3 dias. Que seu assassinato seja punido com rigor. Estamos com o Japão. pic.twitter.com/Daeu4Qn629 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 8, 2022

