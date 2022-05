Bolsonaro é denunciado na ONU por ataques à democracia e aos direitos humanos

Apoie o 247

247 - Organizações e entidades brasileiras e estrangeiras entregaram à Organização das Nações Unidas (ONU) um documento com uma série de denúncias contra o governo Jair Bolsonaro. De acordo com a coluna do jornalista Jamil Chade, do UOL, os grupos alertam para a situação dos direitos humanos no Brasil e os ataques contra a democracia e o sistema eleitoral do Brasil feitos por Bolsonaro e seus seguidores.

No documento, os grupos alertam que "a difusão de conteúdos desinformativos têm se direcionado ao ataque às instituições democráticas, buscando comprometer a confiança da população no pleito eleitoral".

"A violência política online e a desinformação também afeta candidatos e candidatas e pessoas eleitas e - em uma sociedade marcada pelo racismo, homofobia e transfobia - é ainda mais intensa no caso de integrantes de grupos historicamente vulnerabilizados", destaca um outro trecho da denúncia.

Ainda segundo a reportagem, as entidades também apontam “o risco de criminalização de pesquisadores e ativistas de segurança da informação, além de denunciar os processos administrativos para a aquisição de tecnologias de espionagem como a Harpia, Pegasus e DarkMatter”.

“O grupo de entidades também alerta para a ausência de apuração da crescente onda de crimes cibernéticos relacionados principalmente ao racismo, homofobia, violência política e preconceitos em geral no Brasil”, destaca Chade.

No final do ano, o Brasil será submetido a uma Revisão Periódica Universal da ONU, que acontece a cada quatro anos, com o objetivo de examinar a situação dos direitos humanos em cada um dos países ligados à instituição.

