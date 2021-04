Bolsonaro é 'grande responsável' por 'desastre' da Covid, diz vice-presidente de delegação do Parlamento Europeu para o Brasil

Eurodeputada pelo Partido Verde, a alemã Anna Cavazzini, vice-presidente da delegação do Parlamento Europeu para assuntos relacionados ao Brasil, destacou que Jair Bolsonaro "obstruiu os serviços de imunização em cidades e Estados do Brasil". Segundo a parlamentar, é como se o "Brasil estivesse 'caminhando rumo ao precipício de olhos bem abertos'" edit

247 - A eurodeputada pelo Partido Verde, a alemã Anna Cavazzini, vice-presidente da delegação do Parlamento Europeu para assuntos relacionados ao Brasil, afirmou que Jair Bolsonaro "tem grande parcela de responsabilidade pelo número de doentes e mortos porque não levou a doença a sério, incentivou as pessoas a se reunirem em grandes aglomerações, manteve-se cético no início em relação à vacinação e obstruiu os serviços de imunização em cidades e Estados do Brasil".

"Devo dizer que nenhum país é perfeito. Muitos governos estão lutando pelas melhores práticas. Por exemplo, em meu país, a Alemanha, também temos uma discussão muito crítica sobre se o governo está fazendo a coisa certa. Mas acho que a situação no Brasil realmente se destaca", disse a parlamentar à BBC News Brasil.

"É um nível completamente diferente de desastre, má gestão governamental, negação política, basicamente é como se o Brasil estivesse 'caminhando rumo ao precipício de olhos bem abertos'", acrescenta.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.