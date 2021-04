“Bolsonaro é o único presidente no mundo que negou a doença e a vacina”, diz José Sócrates

"O processo de vacinação no Brasil desenvolveu-se mais por ação dos governadores, contra a vontade do seu presidente", afirmou o ex-primeiro-ministro de Portugal. "Isso é um espetáculo horrível", disse ele, que também comparou os governos Lula e Jair Bolsonaro. "Lula governou para todos e transformou o Brasil numa voz ouvida", acrescentou edit

247 - O ex-primeiro-ministro de Portugal José Socrates bateu duro em Jair Bolsonaro pelo negacionismo da pandemia. De acordo com o português, "Bolsonaro deve ser o único presidente no mundo que não apenas negou a doença, mas desvalorizou a vacina".

"O processo de vacinação no Brasil desenvolveu-se mais por ação dos governadores, contra a vontade do seu presidente. Isso é um espetáculo horrível", afirmou ele, que foi primeiro-ministro de Portugal de 2005 a 2011.

"Não sei os brasileiros têm consciência de como a imagem do Brasil está em declínio no mundo", disse. "Os países em desenvolvimento fizeram a opção de valorizar a vida", comparou.

Governo Lula

Na entrevista, Socrates elogiou o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Sou testemunha do grande sucesso que o Brasil teve na sua política interna, de compatibilizar o crescimento econômica e a redução das desigualdades. Isso foi único no mundo. Ninguém acreditava nisso", disse.

De acordo com o ex-primeiro-ministro, "Lula devolveu à esquerda sul-americana o prestígio e a imagem internacional de que a esquerda sabe governar. E (Lula) governou pra todos". "Lula governou para todos e transformou o Brasil numa voz ouvida", afirmou.

Caçada judicial

Em seu comentário, Socrates criticou a conduta de Sérgio Moro nos processos contra o ex-presidente Lula. "O que motivou o caso Lula foi o fato de o juiz atuar como ativista político", afirmou.

De acordo com o português, "foi um escândalo Moro prender um adversário político e depois virar ministro". "Ele se disfarçou de juiz sendo um ativista político", acrescentou.

