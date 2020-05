Bolsonaro é piada no exterior

A cereja do bolo foi o pedido de demissão do segundo ministro da Saúde enquanto o Brasil enfrenta o pico de casos confirmados e mortes por coronavírus. O comportamento de Bolsonaro chocou a imprensa, os médicos, os cientistas e os investidores de outros países edit

247 - O coronavírus no Brasil está sendo enfrentado de forma desastrosa, com irresponsabilidade, omissão, fanatismo e falta de empatia por parte do governo Bolsonaro, citado como “desgoverno” em matéria publicada por Vera Magalhães no jornal O Estado de S. Paulo. As observações levantadas sugerem que estamos passando por um momento de desapreço pela ciência e desprezo pela vida.

A vantagem temporal que os países da América do Sul tiveram para reagir foi completamente desperdiçada por autoridades políticas brasileiras, acrescenta Vera Magalhães. O comportamento típico de Jair Bolsonaro chocou a imprensa internacional, a comunidade médica e científica global e assustou os investidores estrangeiros, desestabilizando a economia do Brasil.

O pedido de demissão do segundo ministro da Saúde no período de registro de maior número de casos confirmados e mortes por Covid-19 foi considerado “a cereja do bolo” pela jornalista, que estima que o Brasil vai pegar a "cauda do cometa da recuperação econômica global" numa retomada nada simples. Os demais países devem retomar suas atividades mais fechados do que antes.

