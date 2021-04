"Bolsonaro é um perigo para o mundo todo", afirma deputado europeu

A declaração partiu do eurodeputado espanhol Miguel Urban Crespo, em debate no Parlamento Europeu. Anna Cavazzini, deputada alemã do Partido Verde, afirmou que a pandemia no Brasil "é uma tragédia provocada por decisões políticas deliberadas". A francesa Leila Chaibi disse que "a política criminosa de Jair Bolsonaro não é inocente" edit