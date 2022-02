Bolsonaro faz tour no Kremlin antes de encontro com Putin

Apoie o 247

247 - Assim que chegou em Moscou, nesta terça-feira (15), para encontro com o presidente russo Vladimir Putin, o primeiro compromisso de Bolsonaro foi fazer uma visita guiada ao Kremlin, que abriga a sede do governo da Rússia. No passeio, Bolsonaro estava acompanhado de ministros e do filho 02, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) , que mesmo sem agenda oficial no país viajou à Rússia.

De acordo com informações do jornal O Globo, a visita guiada foi um convite do governo russo, mas nenhuma autoridade acompanhou a comitiva brasileira além de uma intérprete.

O passeio durou uma hora e meia. Logo depois, sem falar com a imprensa, Bolsonaro voltou para o hotel onde está hospedado, nas imediações da Praça Vermelha.

O encontro entre Bolsonaro e Putin acontece nesta quarta-feira (16) e deve ter duas horas de duração. A agenda inclui uma reunião bilateral e um almoço.

Para que o encontro seja possível, Bolsonaro deverá apresentar cinco testes negativos para a Covid-19, uma exigência do Kremlin.

