Bolsonaro foge da imprensa nos Estados Unidos

Em viagem aos Estados Unidos, e desde que a imprensa noticia com intensidade sobre a crise econômica do país neste ano, Jair Bolsonaro evita conversar com jornalistas edit

247 - Há três dias que Jair Bolsonaro viajou para encontrar Donald Trump, nos Estados Unidos, e desde então tem evitado qualquer contato com a imprensa. Nenhuma entrevista ou reportagem aconteceu, até o momento.

O inquilino do Palácio do Planalto evita responder a possíveis questionamentos sobre a economia brasileira, que passa por crises gravíssimas onde o dólar atinge R$4,80 e a bolsa despenca 10% num único dia.

Na última quarta-feira (4), Jair Bolsonaro se aproveitou do trabalho do “humorista” carioca para driblar perguntas sobre o PIB de 1,1% e outras adversidades de responsabilidade do chefe do executivo nacional.