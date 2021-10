Bolsonaro foge da imprensa pela porta dos fundos e passeia por Roma com filho Carlos

Apoie o 247

Por Igor Gadelha, Metrópoles - Em Roma para participar da reunião anual do G20, o presidente Jair Bolsonaro deu uma escapada e fez um passeio por alguns pontos turísticos da capital italiana, na tarde desta sexta-feira (29/10), fim da manhã no Brasil.

Para despistar a imprensa, Bolsonaro deixou a Embaixada do Brasil na Itália, onde está hospedado, pela porta dos fundos e percorreu ruas e vielas de Roma a pé.

O primeiro ponto visitado pelo atual chefe do Palácio do do Planalto foi a praça do Campo de Fiori, que fica ao lado da Embaixada. De lá, seguiu para o Panteão e, depois, para a Fontana di Trevi.

