Bolsonaro ganha prêmio de fóssil da semana na COP26

Na COP26 ficou claro que o Brasil perdeu seu lugar no mundo, com um chefe do Executivo isolado, agora "premiado" como o fóssil da semana na conferência do clima da ONU

247 - "Ao chegar em Glasgow para a Conferência sobre Mudanças Climáticas da ONU, o governo de Jair Bolsonaro optou por desarmar uma bomba diplomática, principalmente depois do constrangimento vivido pelo presidente Jair Bolsonaro na cúpula do G20, em Roma. Ali, ficou claro que não existia apenas um homem isolado, mas um país que perdeu seu lugar no mundo. Deixou não apenas de ser protagonista, mas tornou-se tóxico. O resultado: um papel irrelevante no palco mundial, justamente numa era que vai redefinir nossa geração", escreve o jornalista Jamil Chade no UOL.

Chade destaca que no espaço de apenas alguns dias, o governo proliferou anúncios espetaculares, numa espécie de corrida para quitar "hipotecas climáticas".

Mas isso não foi suficiente para angariar apoios. "Para um grupo de 1,5 mil ongs presentes na Escócia, o Brasil venceu o primeiro lugar no "Fóssil da Semana", por seu tratamento 'horrível e inaceitável' dos povos indígenas", informa Jamil Chade.

