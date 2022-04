Bolsonaro oficializa Victor Godoy Veiga como ministro da Educação

Ele era secretário executivo do MEC e comandava a pasta interinamente desde a saída do ex-ministro Milton Ribeiro edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) oficializou a nomeação de Victor Godoy Veiga como ministro da Educação.

Ele era secretário executivo do MEC e comandava a pasta interinamente desde a saída do ex-ministro Milton Ribeiro, após o escândalo do 'balcão de negócios' no ministério.

Membros do Centrão tentaram emplacar um dos seus na pasta, mas não obtiveram êxito.

