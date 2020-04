Bolsonaro pode levar o Brasil à calamidade, aponta o jornal The Guardian

O jornal inglês The Guardian revela que especialistas médicos disseram temer que Jair Bolsonaro possa estar acelerando a marcha do país em direção a uma devastadora crise de saúde pública edit

247 - O jornal inglês The Guardian, em publicação neste domingo (12), aponta que especialistas médicos disseram temer que Jair Bolsonaro possa estar acelerando a marcha do país em direção a uma devastadora crise de saúde pública

O jornal também denuncia que Bolsonaro é um dos quatro líderes mundiais que ainda subestimam a ameaça do coronavírus à saúde pública, ao lado dos presidentes autoritários da Nicarágua, Bielorrússia e Turquemenistão.

"É como se todos estivessem no mesmo trem em direção a uma beira do penhasco e alguém dissesse: 'Cuidado! Há um penhasco! 'E os passageiros gritam:' Ah, não, não existe! 'E o maquinista diz:' Sim, não há nada lá! '”, Disse Ivan França Junior, epidemiologista da faculdade de medicina da Universidade de São Paulo. "Minha tristeza decorre de ver mortes evitáveis ​​que não vamos evitar.", acrescenta.

Um médico do Hospital Universitário Pedro Ernesto, localizado no Rio de Janeiro, que preferiu não relevar seu nome, disse que a conduta imprudente de Bolsonaro confunde as pessoas com a necessidade de ficar em casa. "Ele está fazendo uma aposta muito perigosa ... que o Brasil não se comportará como os EUA, como a Inglaterra, como a Itália. Acho que é uma aposta irresponsável, porque há uma grande chance de uma catástrofe acontecer e a chance de uma não acontecer é muito pequena ".

