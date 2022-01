Bolsonaro recebe mensagem do papa Francisco em missa de sétimo dia de sua mãe

"Apresento à vossa excelência e à família enlutada minhas sentidas condolências e o conforto do altíssimo", diz a mensagem do papa edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) participou nesta quinta-feira (27) de missa do sétimo dia da sua mãe, dona Olinda, em Brasília. A cerimônia foi pequena, na Catedral Militar Rainha da Paz, teve a presença de sete ministros e contou com a leitura de uma mensagem do papa Francisco ao mandatário. As informações são do jornal Folha de S.Paulo .

"Apresento à vossa excelência e à família enlutada minhas sentidas condolências e o conforto do altíssimo", diz a mensagem do papa.

Apesar de sua proximidade com os evangélicos, Bolsonaro é católico. Ele fez a primeira leitura da missa, um trecho de Corintios.

PUBLICIDADE

O único filho de Bolsonaro que compareceu à missa foi Carlos Bolsonaro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE





PUBLICIDADE