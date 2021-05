'Bolsonaro será lembrado como um dos maiores mentirosos da História', diz historiador argentino

247 - O historiador argentino Federico Finchelstein, autor do livro “Uma breve História das mentiras fascistas”, da editora Vestígio, define Jair Bolsonaro como “um dos líderes mais mentirosos da História”.

Para ele, o ex-capitão se comporta como líder de uma seita religiosa onde a sua interpretação da História é vista como “um artigo de fé”. “Em regimes totalitários, a mentira adquire um caráter distinto, vai além da pura retórica, e passa a ser tratada como verdade absoluta, tornando a política violenta e assassina. A mentira fascista está de volta com políticos como Bolsonaro, que não só mente, mas também tenta tornar a realidade parecia com as mentiras que conta”, observa Finchelstein em entrevista ao jornal O Globo.

“Ao analisarmos os discursos de Hitler e Mussolini, ou de Trump e Bolsonaro, percebemos que eles não se importam com o relato histórico, mas criam algo parecido com o texto litúrgico de uma religião política, que nada tem a ver com fatos e, portanto, não pertence mais ao campo da História. Os mentirosos fascistas distorcem o passado, criando uma ficção que tomam por verdade absoluta, como se fosse um artigo de fé. Criam um mito”, afirma o historiador e professor da New School for Social Research, em Nova York (EUA).

“Como latino-americano, considero uma catástrofe o que está acontecendo no Brasil. Como um país que era líder regional em política sanitária pode estar em uma situação tão terrível? O futuro vai recordar líderes como Bolsonaro, (Viktor) Orbán (primeiro-ministro da Hungria), (Narendra) Modi (primeiro-ministro da Índia) e Bolsonaro como alguns dos líderes mais mentirosos da História, como criminosos causaram grandes catástrofes”, ressalta.

