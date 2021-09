Bolsonaro vira piada nos EUA e é comparado ao personagem Chiqueirinho

O apresentador Jimmy Kimmel lembrou que o líder brasileiro é famoso pelas posições contrárias a vacinas e, na sequência, mostrou a imagem do personagem Chiqueirinho, da turma do Snoopy, para ilustrar a chegada do presidente a Nova York edit

247 - A recusa de Jair Bolsonaro em se imunizar contra a Covid-19 virou piada em um dos programas de TV mais populares dos EUA. Na noite desta terça-feira (21), o apresentador Jimmy Kimmel lembrou que o líder brasileiro é famoso pelas posições contrárias a vacinas e, na sequência, mostrou a imagem do personagem Chiqueirinho, da turma do Snoopy, para ilustrar a chegada do presidente a Nova York. A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

Chiqueirinho (Pig-Pen, na versão em inglês), criado pelo cartunista americano Charles M. Schulz, aparece sempre envolto de uma nuvem de poeira, sujo e com os poucos fios de cabelo desarrumados.

De acordo com a reportagem, não foi a única piada com Bolsonaro feita por Kimmel, responsável por apresentar duas cerimônias do Oscar (2017 e 2018). O comediante citou declarações do presidente, segundo as quais os imunizantes contra o coronavírus poderiam transformar as pessoas em jacarés ou mulheres barbadas. "Essa Astrazeneca tem um escopo bem amplo", ironizou o apresentador.

