Bombardeio a base dos EUA no Iraque deixa três mortos

247 - As informações dão conta de uma rajada de mísseis que impactou a base de Taji, ao norte de Bagdá, que resultou na morte de dois soldados estadunidenses e um britânico.

Até agora, nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelo ataque, segundo o site iraquiano Rudaw, informa a Prensa Latina.

As forças de segurança do país árabe encontraram um caminhão com uma plataforma de lançamento de mísseis e três mísseis não disparados na parte sul da localidade de Rashidiya na margem oposta do rio Tigre.

Durante os últimos meses, ocorreram outros ataques contra posições de tropas estadunidenses, a maioria dirigidos à Zona Verde de Bagdá, onde estão embaixadas, inclusive a dos EUA, escritórios do governo e do parlamento.

Também se situa na mesma região a Base de Operações Avançadas Union III, sede principal da coalizão internacional de combate ao grupo terrorista Estado Islâmico.