Bombardeio de drone dos EUA matou 10 civis no Afeganistão

De acordo com o The Washington Post, todas as vítimas civis são da mesma família edit

Brasil de Fato - O ataque aéreo não tripulado realizado pelos Estados Unidos no domingo (29) causou a morte de 10 civis, informa o jornal The Washington Post. A publicação afirma que todas as vítimas civis são da mesma "família estendida" e estavam saindo de um carro quando outro veículo foi atingido nas proximidades.

O Comando Central dos Estados Unidos afirma que o ataque tinha como alvo o Estado Islâmico e destruiu uma ameaça "iminente" ao Aeroporto de Cabul, sede da operação de evacuação dos EUA. Em comunicado, o Comando Central também destacou que estava "cientes de relatos de vítimas civis" e que “ficaríamos profundamente tristes por qualquer potencial perda de vidas inocentes.”

Na semana passada, um ataque no Aeroporto de Cabul matou 170 civis que tentavam deixar o país e 13 militares estadunidenses. O Pentágono afirma que o EI-K, braço local do Estado Islâmico e rival do Talibã, é responsável pelo ataque terrorista. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu "caçar" os terroristas responsáveis pelo episódio.

Desde então, dois ataques com drones dos EUA foram registrados no Afeganistão.

O primeiro deles foi confirmado pelo Pentágono no sábado (28), que destacou na ocasião que pode usar drones que não necessariamente estão no Afeganistão. O ataque matou dois membros do EI-K, feriu um terceiro e não vitimou nenhum civil, de acordo com os EUA. Já o segundo ataque com drone teria impedido um carro-bomba no domingo (29) e causou as vítimas civis. O veículo teria como alvo o Aeroporto de Cabul.

Mais de 47 mil civis já morreram na Guerra do Afeganistão, de acordo com dados da Universidade de Brown.

