Doze pessoas também ficaram feridas em greves no sábado, afirmaram autoridades locais edit

Apoie o 247

ICL

RT - Cinco pessoas foram mortas por bombardeios ucranianos em áreas na República Popular de Donetsk (DPR), a defesa territorial da DPR afirmou no sábado, acrescentando que mais 12 ficaram feridas. Entre as vítimas estavam trabalhadores de emergência que vieram para apagar os incêndios causados ​​pelas greves iniciais, mas depois ficaram sob novo fogo, resultando em dois mortos e três feridos, disse a DPR.

“ Cuide de você e de sua família, procure não sair de casa sem necessidade. Durante o bombardeio, não saia do abrigo”, disse a defesa territorial.

Vinte minutos após este aviso, um novo foi postado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“ Formações armadas ucranianas continuam a bombardear o distrito de Voroshilovsky, em Donetsk. Ao longo do dia, cerca de 50 projéteis de calibre 155 mm direcionados ao centro da cidade foram disparados das posições de militantes ucranianos em Avdeevka ”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A cidade de Donetsk foi alvo de intensos bombardeios recentemente, disseram autoridades locais.

De acordo com o prefeito de Donetsk, Alexey Kulemzin, um prédio universitário e prédios residenciais próximos foram danificados nas greves.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também no sábado, de acordo com a defesa territorial, cinco pessoas ficaram feridas na cidade de Komsomolskoye, no sudeste da RPD, depois que um míssil balístico ucraniano Tochka-U aparentemente visando a cidade foi interceptado pelas milícias locais, disseram as autoridades da RPD.

O ataque ocorreu um dia depois que as forças ucranianas bombardearam um hospital na cidade de Donetsk, danificando um gasoduto que passa pelos terrenos do hospital, segundo as autoridades da DPR.

Além disso, 77 mineiros ficaram presos no subsolo depois que o bombardeio deixou uma mina local sem energia, anunciou a defesa territorial no início do sábado. Todos foram posteriormente resgatados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na sexta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, descreveu os ataques em áreas residenciais de Donetsk “um crime contra a humanidade”.

No início desta semana, várias autoridades ucranianas, incluindo o presidente Volodymyr Zelensky, prometeram “ libertar ” todos os antigos territórios do país, incluindo a Crimeia, que se juntou à Rússia em 2014, e as Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, que a Rússia reconheceu como estados independentes.

Ao lançar sua operação militar especial, Moscou prometeu “ desnazificar ” a Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Rússia atacou o estado vizinho no final de fevereiro, após o fracasso da Ucrânia em implementar os termos dos acordos de Minsk, assinados pela primeira vez em 2014, e o eventual reconhecimento de Moscou das repúblicas de Donbass de Donetsk e Lugansk. Os protocolos mediados pela Alemanha e pela França foram projetados para dar às regiões separatistas um status especial dentro do estado ucraniano.

Desde então, o Kremlin exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntará ao bloco militar da Otan liderado pelos EUA. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas pela força.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE