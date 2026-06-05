Bombardeios israelenses deixam sete mortos no sul do Líbano

247 - Pelo menos sete pessoas morreram em uma série de bombardeios israelenses realizados durante a madrugada desta sexta-feira (5) na cidade de Tiro, no sul do Líbano. Os ataques ocorreram apesar da trégua que permanece formalmente em vigor entre Israel e o Hezbollah, agravando novamente a tensão na região.

De acordo com informações divulgadas pela agência AFP, com base em relato de uma fonte da Defesa Civil libanesa, duas ofensivas aéreas atingiram diferentes áreas da cidade e deixaram também diversos feridos, entre eles crianças.

O ataque mais grave ocorreu nas proximidades do Hospital Jabal Amel. Segundo a fonte ouvida pela AFP, a ação resultou na morte de quatro pessoas e deixou outras sete feridas. O hospital registrou ainda danos considerados leves em sua estrutura.

Ataques atingem diferentes pontos da cidade

Em outra ofensiva realizada na mesma noite, três pessoas morreram e cinco ficaram feridas. Entre os feridos estavam duas crianças, conforme informou a Defesa Civil libanesa.

Os bombardeios voltam a aumentar a preocupação com a segurança da população civil no sul do Líbano, uma região que tem sido frequentemente afetada pelos confrontos entre Israel e o Hezbollah desde o início da escalada das tensões na fronteira.

Os ataques ocorreram em um momento de relativa estabilidade proporcionada pela trégua estabelecida entre as partes, embora episódios de violência continuem sendo registrados esporadicamente.

Exército israelense anuncia operações contra o Hezbollah

Paralelamente aos bombardeios em Tiro, o Exército de Israel informou que realizou ataques contra alvos ligados ao Hezbollah em três localidades situadas ao norte do rio Litani.

A área atingida fica a cerca de 40 quilômetros da fronteira entre os dois países, uma região considerada estratégica pelas forças israelenses devido à presença de infraestrutura e atividades atribuídas ao grupo libanês.

Além das operações militares, as autoridades israelenses emitiram ordens de evacuação para moradores das áreas afetadas, orientando a população local a deixar os locais considerados de risco.

Conflito mantém instabilidade na fronteira

Os novos episódios de violência evidenciam a fragilidade da situação de segurança na fronteira entre Israel e Líbano, onde confrontos e operações militares continuam ocorrendo mesmo após os entendimentos para redução das hostilidades.

O Hezbollah e Israel permanecem em estado de forte tensão, e ataques como os registrados em Tiro reforçam os desafios para a manutenção de uma estabilidade duradoura na região.

Até o momento, não foram divulgadas novas informações oficiais sobre possíveis vítimas adicionais ou sobre a extensão completa dos danos causados pelos bombardeios.