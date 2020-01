Boris Johnson sobre míssil do Irã ter derruba avião: 'pode ter sido não intencional'

247 - O premiê britânico Boris Johnson endossou a tese norte-americana de que foi um míssil iraniano que atingiu o Boeing 737 logo após decolar em Teerã, matando as 176 pessoas a bordo.

“Existe agora um conjunto de informações de que o voo foi abatido por um míssil terra-ar iraniano. Pode ter sido não intencional ", declarou o premiê.

Boris Johnson disse ainda que "estamos trabalhando em estreita colaboração com o Canadá e nossos parceiros internacionais e agora é preciso haver uma investigação completa e transparente". Quatro britânicos morreram no desastre.

A declaração do premiê britânico veio depois que autoridades americanas e o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau disseram que as evidências apontavam que um míssil iraniano teria derrubado o avião.

As autoridades de defesa do Reino Unido chegaram a conclusões semelhantes às de seus colegas americanos. Uma fonte da administração do Reino Unido disse ao jornal The Independent que "todas as indicações são de que isso foi acidental".