Brasil cai em ranking mundial de percepção de corrupção e ocupa sua terceira pior posição na história

247 - O Brasil caiu para 96º lugar no ranking mundial de percepção de corrupção, calculado pela instituição Transparência Internacional. A colocação é a terceira pior em sua série histórica. A pesquisa foi divulgada nesta terça-feira (25).

O índice de percepção de corrupção, elaborado desde 1995, é feito a partir da análise de dados, pesquisas e avaliações de especialistas e materializado em uma escala de 0 a 100. Quanto mais perto do 100, menor a percepção de corrupção na administração pública do país.

O Brasil obteve 38 pontos, o que coloca o país abaixo da média global, que é de 43 pontos, e abaixo da média regional da América Latina e Caribe (41 pontos).

O desempenho brasileiro é inferior à pontuação do BRICS (grupo de países formados por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), que foi de 39 pontos, e inferior à média do G-20, que teve 54 pontos.

"A corrupção possibilita violações de direitos humanos, dando abertura a uma espiral perversa e desenfreada. À medida que os direitos e as liberdades vão se erodindo, a democracia entra em declínio, dando lugar ao autoritarismo, que, por sua vez, possibilita níveis maiores de corrupção", diz o relatório da Transparência Internacional.

As melhores pontuações do Brasil ocorreram em 2012 e 2014, com 43 pontos, quando o Brasil ocupou o 69º lugar no ranking. A pior colocação brasileira foi em 2019, primeiro ano do governo Jair Bolsonaro (PL), quando ocupou a posição 106 do ranking.

