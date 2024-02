Brasil e Egito assinam acordos para facilitar exportação de carnes e ampliar cooperação em ciência e tecnologia

Apoie o 247

247 - Nesta quinta-feira (15), durante visita oficial ao Egito, o presidente Lula (PT), ao lado do presidente Abdel Fattah Al-Sisi, anunciou a assinatura de importantes acordos bilaterais que visam fortalecer as relações entre os dois países em diversos setores-chave. Entre os destaques estão um protocolo para facilitar a exportação de carnes bovinas, suínas e de aves do Brasil para o Egito e um memorando de entendimento para cooperação em ciência, tecnologia e inovação.

O protocolo assinado estabelece um sistema de equivalência nos sistemas de inspeção de carnes, conhecido como "pré-listagem", simplificando e agilizando o processo de exportação desses produtos brasileiros para o Egito. Antes desse acordo, a renovação da habilitação dos estabelecimentos brasileiros exigia auditorias presenciais, gerando custos elevados e limitando o número de empresas autorizadas a exportar. Com a pré-listagem, as instituições certificadas pelo Brasil serão automaticamente reconhecidas pelo Egito, que poderá realizar visitas de verificação sempre que julgar necessário.

O secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, Roberto Perosa, destacou a importância desse acordo, ressaltando a confiança no controle sanitário brasileiro e o potencial de crescimento das relações comerciais entre os dois países. O Egito, um dos principais importadores mundiais de carne bovina do Brasil e líder na importação de carne de aves, demonstra assim a força e a solidez dessas relações.

Além do setor agropecuário, a visita de Lula também consolidou parcerias na área de ciência, tecnologia e inovação. Um memorando de entendimento nessa área foi assinado pela ministra brasileira Luciana Santos e pelo representante do Ministério do Ensino Superior e Pesquisa Científica do Egito. Esse acordo visa promover a cooperação bilateral em pesquisa, desenvolvimento e inovação, incentivando a colaboração entre empresas, universidades e institutos de pesquisa de ambos os países.

O texto do acordo prevê uma série de iniciativas, incluindo projetos conjuntos de pesquisa, intercâmbio de pessoal, organização de eventos e intercâmbio de informações, proporcionando oportunidades de desenvolvimento para pesquisadores, estudantes e funcionários universitários de ambas as nações.

Em seu discurso, o presidente Lula destacou a importância desses acordos para o desenvolvimento de áreas estratégicas e aprofundamento das relações bilaterais entre Brasil e Egito. Já o presidente Al-Sisi expressou sua intenção de fortalecer não apenas os laços econômicos e científicos, mas também os aspectos culturais, econômicos e políticos entre os dois países, confirmando inclusive um convite para uma visita oficial ao Brasil no final do ano.

