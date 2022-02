Brasil é nosso principal parceiro comercial na América Latina, diz Putin

O presidente russo disse que, apesar de todas as restrições no ano passado, "o crescimento de nosso comércio bilateral registrou uma alta de 87%" edit

Sputnik - Antes do encontro a portas fechadas com o presidente Jair Bolsonaro em Moscou nesta quarta-feira (16), o mandatário russo afirmou que o Brasil é o principal parceiro comercial da Rússia na América Latina.

Os líderes começaram a reunião no Kremlin sem restrições adicionais anti-Covid-19: a conversa ocorre sem distanciamento social, antes das negociações os presidentes apertaram as mãos. Não foi vista uma mesa comprida comum para os encontros de Putin com os políticos.

O presidente russo ressaltou que os dois países trabalham "ativamente nos fóruns internacionais" e disse que, apesar de todas as restrições no ano passado, "o crescimento de nosso comércio bilateral registrou uma alta de 87%".

Segundo as informações apresentadas nas matérias preparadas para a reunião presidencial, o volume de trocas comerciais entre a Rússia e o Brasil atingiu a meta de US$ 7,5 bilhões (R$ 38,7 bilhões).

