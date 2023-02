“Brasil não tem melhor parceiro do que os EUA”, diz embaixadora norte-americana ao chegar a Brasília

Apoie o 247

ICL

247 - A nova embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Bagley desembarcou por volta das 0h15 desta quarta-feira (1º/2) em Brasília. A diplomata reforçou o compromisso dos EUA com a democracia e sinalizou uma política de estreitamento na relação do país norte-americano com o governo brasileiro.

“Trago o total apoio da Casa Branca, do Departamento de Estado e de todas as agências do governo dos Estados Unidos para expandir e aprofundar nossa colaboração. Gostaria de ressaltar – o Brasil não tem melhor parceiro do que os Estados Unidos. Seja no apoio ao crescimento econômico compartilhado e inclusivo, na promoção da paz e da segurança, no combate ao desmatamento e às mudanças climáticas, na parceria sobre direitos humanos, na criação de maiores oportunidades para as mulheres ou na proteção e fortalecimento da democracia, os Estados Unidos são um parceiro natural e comprometido com o Brasil”, disse Bagley, conforme o portal Metrópoles.

A diplomata também afirmou que Brasil e os Estados Unidos são “amigos que pensam da mesma forma em uma série de questões relevantes” e disse estar ansiosa para começar a trabalhar imediatamente.

Bagley discursou à imprensa logo após seu desembarque no Aeroporto Internacional de Brasília. A diplomata, porém, não respondeu perguntas de jornalistas. A embaixada informou que sua nova representante só deve conversar com com jornalistas após apresentar suas credenciais.

Elizabeth Bagley chega para ocupar uma cadeira vaga há 18 meses, desde a aposentadoria de Todd Chapman. De perfil considerado mais político que seu antecessor, ela foi indicada pelo presidente Joe Biden em janeiro de 2022 e, desde então, se movimentou para que o Senado aprovasse seu nome, o que aconteceu em dezembro último.

Ainda não há data certa para que a embaixadora apresente suas credenciais ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.